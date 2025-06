PM prende homem por tentativa de furto e receptação no Vale

Um homem foi preso pela Polícia Militar por tentativa de furto e receptação em Monteiro Lobato. O caso ocorreu no domingo (29).

Policiais militares do 1º BPM/I (Batalhão de Polícia Militar do Interior), durante patrulhamento pela Estrada do Livro, nas proximidades da cachoeira, no bairro Serrinha, em Monteiro Lobato, flagraram três homens tentando furtar uma motocicleta.