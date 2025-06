Com 'franquias', PCC lucra milhões com pontos de droga no Vale

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O que parece descrever uma organização empresarial trata-se, na realidade, da estrutura e organização criada pela facção criminosa PCC (Primeiro Comando da Capital), originária do Vale do Paraíba, para lucrar alto com o tráfico de drogas -- sua principal fonte de receita. Nesta semana, uma investigação mostrou que o PCC se expandiu e já atua em 28 países, incluindo Portugal ( ver aqui ).

Antes da carga deixar o galpão, com destino a uma das centenas de lojas do grupo, o funcionário confere a ficha e a entrega ao 'boy', o responsável pelo transporte da mercadoria. Depois da entrega, o franqueado assina o recibo e retoma a venda no varejo. Ao final da semana, cada gerente precisa apresentar um relatório detalhado do lucro obtido em cada área. Nas teleconferências, os executivos debatem cifras milionárias.

Com o uso de uma espécie de rede de 'franquias', chamadas de 'lojas' (pontos de venda dos entorpecentes), a organização lucra milhões de reais, segundo investigações do Ministério Público. Além de atuar no varejo, com a venda direta para o usuário de droga, o PCC também é fornecedor e controla o mercado, buscando monopolizar o tráfico de crack, cocaína e maconha nas ruas.

"É crucial lembrar que todas as lojas (...) recebem o entorpecente única e exclusivamente do PCC. Assim, é importante imaginar, a titulo de exemplo, que as lojas do PCC não passam de franquias que só vendem o produto fornecido pelo PCC", diz trecho investigação do MP. Com atuação internacional, o PCC mantém a mesma estrutura em todas as áreas de atuação, incluindo a '012' -- referente ao Vale do Paraíba.

TRÁFICO S/A.

Apurações recentes revelam que a facção é dividida em 'departamentos', chamados de sintonias -- cabe à chamada sintonia do progresso o controle do tráfico de drogas.