Idosa mata marido com veneno de rato, esquarteja e congela corpo

Uma idosa foi condenada após matar, esquartejar e ocultar o corpo do marido.

Aparecida Graciano de Souza, de 61 anos, foi condenada pela Justiça a 17 anos e 10 dias de reclusão por homicídio triplamente qualificado e ocultação de cadáver.