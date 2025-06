Na garupa de moto, jovem Cleverson é executado a tiros no Vale

Na garupa de uma moto, um jovem foi morto a tiros no Vale do Paraíba na tarde deste sábado (28). O caso é investigado pela polícia.

O crime aconteceu na Vila Romana, em Cruzeiro, e a vítima foi identificada como Cleverson Bueno Júnior, de 19 anos. O jovem foi assassinado na avenida Cruzeiro.