'Deus te tirou de mim': o adeus ao tatuador Rafael comove o Vale

"Deus tirou você de mim, te amo". Em uma mensagem emocionante, com palavras carregadas de amor e saudade, o adeus ao tatuador Rafael da Silva Souza Filho, de 26 anos, que morreu no Vale do Paraíba neste sábado (28).

Karen Cristina, por exemplo, postou nas redes sociais uma mensagem de despedida ao seu "Menino Maluquinho".

"Cadê o seu 'bom dia, amor'? Tô sem chão com isso, não consigo acreditar que aconteceu isso com você (...), por que Deus tirou logo você da minha vida? Mas eu sei que Ele não queria isso, e levou você por um bem maior, você sempre vai ser meu maluquinho, e mesmo que você nunca me responda, eu sempre vou acordar e te mandar 'bom dia, Maluquinho', para você olhar aí de cima e ver que nunca esqueci e nunca vou esquecer você, te amooo muito", postou ela.

Karen lembrou ainda dos planos que nutria junto com Fael. "O homem que fez de tudo para me fazer feliz, o homem que me prometeu nunca me abandonar, e hoje tô aqui despedindo dele, meu grande menino (...) Você sempre pediu para imaginar nós dois juntos, nossa família, nossos sonhos, imaginar nossos filhos, nunca vou esquecer que você tinha me pedido para te dar uma Maytêzinha, e não conseguimos nessa vida realizar seu sonho, mais quem sabe em outra vida a gente não se encontra de novo, tudo seria tão diferente se você estivesse aqui", continuou.