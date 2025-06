URGENTE: Homem é morto a tiros em banheiro de bar no Vale

Um homem foi executado a tiros dentro do banheiro de um bar no Vale do Paraíba. O crime aconteceu em um estabelecimento comercial de Cachoeira Paulista na noite deste sábado (28), pela Avenida Ary Sene Silva, no bairro Jardim Europa.

A Polícia Militar foi acionada via Copom (Centro de Operações da PM) por volta de 23h20. No local, os policiais receberam informações de testemunhas de que a vítima entrou no banheiro do bar e foi baleada por um criminoso que estava vestido de preto e usava capacete.

O homem chegou a ser socorrido por familiares ao hospital da cidade, porém não resistiu aos ferimentos, uma vez que de acordo com o boletim de ocorrência foi atingido por tiros no rosto, no ombro direito, no peito, no tórax e na região da barriga.