Após 3 jogos, São José tem melhor campanha geral na Copa Paulista

O São José tem a melhor campanha da Copa Paulista entre os 23 participantes do torneio após três rodadas disputadas. Afinal de contas, nos três primeiros jogos no grupo 4, a Águia do Vale venceu as três e, além disso, não sofreu nenhum gol.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Neste último sábado, venceu por goleada o Santo André (4 a 0), fora de casa, quando teve sua melhor atuação até agora. Na prática, apenas o Comercial de Ribeirão Preto pode se igualar ao time da região.