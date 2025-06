'Te amo pra sempre, Rafael': tatuador morre no Vale aos 26 anos

Adeus, Fael.

Com o coração partido, familiares e amigos despediram-se do tatuador Rafael da Silva Souza Filho, de 26 anos, que morreu no Vale do Paraíba neste sábado (28).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Conhecido como Fael Tattoo, o jovem morreu vítima de um AVC (acidente vascular cerebral), de acordo com amigos. A morte precoce comoveu Jacareí, onde Fael morava. Nas redes sociais, centenas de pessoas prestaram homenagens ao tatuador.