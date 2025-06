Ex-conselheiro é achado esquartejado e com um cadeado na boca

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Um ex-conselheiro tutelar foi encontrado morto e esquartejado, com a boca fechada com um cadeado. O caso aconteceu em Fortaleza (CE).

Ele estava desaparecido desde quarta-feira (25), quando saiu do trabalho e avisou a família que estava indo para casa. Gilson foi achado com as mãos e pernas arrancadas e a boca fechada com um cadeado.

A polícia investiga o crime. Até aqui, ninguém foi preso.