Ladrões furtam 40 garrafas de vinho em SJC: prejuízo de R$ 40 mil

A polícia identificou dois ladrões que furtaram 40 garrafas de vinho em São José dos Campos, dando um prejuízo de aproximadamente R$ 40 mil a um comerciante da cidade. A investigação foi realizada por policiais civis do 1º DP (Distrito Policial) e o furto aconteceu em um estabelecimento comercial na rua Guilherme de Almeida, no Jardim Renata.

De acordo com a Polícia Civil, os dois suspeitos identificados possuem diversas passagens por furto e roubo. Um deles encontra-se preso, atualmente cumprindo pena por tráfico de drogas.