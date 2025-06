Criminoso invade casa e dá três tiros contra morador em Taubaté

Um criminoso invadiu uma residência e tentou matar o morador a tiros no bairro Três Marias, em Taubaté, na noite desta sexta-feira (27).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

De acordo com a polícia, o agressor invadiu a casa de um homem, de 42 anos, e efetuou pelo menos três disparos de arma de fogo contra a vítima. Um dos tiros atingiu de raspão a lateral esquerda da cabeça da vítima, que foi socorrida pelo Samu (Serviço de Atendimento Médico de Urgência) e encaminhada à UPA (Unidade de Pronto Atendimento) San Marino.