Cantora Cinthia Jardim celebra 23 anos de carreira com espetáculo

Uma versão online do espetáculo será disponibilizada no YouTube às 23h, com duas opções de acessibilidade. O local conta ainda com cartaz em braille, rampa de acesso e assentos especiais.

Serviço:

Espetáculo "23"

Data: Sábado (28), às 20h

Local: Cine Teatro Benedito Alves (R. Rui Dória, 935, centro)

Entrada franca | Classificação: 12 anos