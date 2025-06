Capivara é atropelada e espera socorro em avenida do Vale

Uma capivara foi atropelada na noite desta sexta-feira (28) na avenida Presidente Humberto de Alencar Castelo Branco, nas proximidades da empresa Fitesa, em Jacareí. O animal permanecia ferido e às margens da via.

Populares que presenciaram a cena acionaram órgãos de proteção animal e autoridades ambientais, mas até por volta das 20 horas, não houve atendimento especializado no local. A Guarda Civil Municipal foi a primeira a chegar e acompanha a ocorrência, tentando prestar o socorro necessário enquanto aguardam reforço.