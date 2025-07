Busca Busca de SJC está tremendo? Construtor explica

Após a circulação de boatos sobre supostos tremores na estrutura do antigo Shopping Faro, atualmente em processo de transformação no novo Shopping Busca Busca, a direção do empreendimento decidiu esclarecer publicamente a situação.

Em vídeo publicado nas redes sociais da página Pelo Bem de São José, o responsável técnico pela obra, Reginaldo, que atua há anos na construção do prédio, explicou que não há qualquer risco estrutural no imóvel. Segundo ele, o que tem sido percebido por alguns visitantes é uma pequena vibração natural da laje, resultado do próprio método construtivo adotado.