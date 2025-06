Fórum de Gastronomia Artesanal é destaque no PIT, em São José

Até este domingo (29), das 11h às 19h, o PIT (Ponto de Integração Turística) de São José dos Campos se transforma em um verdadeiro templo da boa comida com a realização do 4º Fórum da Gastronomia Artesanal. O evento promete uma imersão completa no universo dos sabores, técnicas e histórias por trás da produção artesanal de alimentos.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Reunindo produtores de diversas regiões do Estado de São Paulo, o fórum oferece ao público uma experiência sensorial única, com destaque para charcutarias, queijos premiados, geleias, antepastos, azeites aromáticos, pães artesanais, méis e bebidas produzidas com excelência. Todos os produtos estarão disponíveis para compra, permitindo que os visitantes levem para casa ingredientes que transformam qualquer cozinha em um verdadeiro santuário gastronômico.