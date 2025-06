Polícia desmonta laboratório de droga 'Pablo Escobar' no Vale

O alvo da operação, identificado pelas iniciais E.A.B., já vinha sendo monitorado pelos investigadores por envolvimento com o tráfico. Durante o cumprimento da ordem judicial, os policiais encontraram um verdadeiro centro de produção e preparação de entorpecentes no andar superior da residência.

No local foram apreendidos diversos apetrechos usados no preparo e embalagem de drogas, como prensas hidráulicas, seladoras, balanças de precisão, embalagens, frascos com substâncias químicas e adesivos com inscrições como “Pablo Escobar” e “TNT”. Também foram localizadas porções de cocaína, maconha, cafeína, tetraína e frascos de Cetemin, um anestésico de uso veterinário comumente utilizado para potencializar entorpecentes.

Entre os materiais encontrados, estavam ainda 14 munições e uma pistola Taurus calibre .380, com dois carregadores, caracterizando também o crime de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido.

E.A.B. foi autuado por tráfico de drogas, posse de apetrechos para o tráfico e posse ilegal de arma de fogo. Ele foi encaminhado à carceragem e permanece à disposição da Justiça.