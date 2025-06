Influenciadora destaca Clássico do Vale em canal esportivo

A apresentadora e influenciadora Gabriela Martins, conhecida como Gabi, esteve no Estádio Martins Pereira durante a disputa entre as duas equipes pela Copa Paulista, realizada no dia 15, com vitória por 2 a 0 da Águia do Vale. A proposta do programa é valorizar o chamado “futebol raiz” e dar visibilidade às histórias que cercam os jogos longe dos grandes centros. Em clima de arquibancada, Gabi acompanhou de perto a torcida organizada Mancha Azul, do São José, e ouviu relatos de torcedores que vivem a paixão pelo clube há décadas.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O tradicional Clássico do Vale entre São José e Taubaté foi o pano de fundo do mais recente episódio do programa "Vai, Gabi!", exibido semanalmente pela plataforma NSports. A equipe da atração desembarcou em São José dos Campos há duas semanas para mostrar de perto a rivalidade histórica entre os dois clubes mais tradicionais do Vale do Paraíba.

Durante as entrevistas, vieram à tona passagens marcantes dessa rivalidade, iniciada em 1964, como o título do Taubaté na Divisão Intermediária do Campeonato Paulista de 1979 e a classificação do São José para a Taça Ouro de 1981 — considerada, na época, o equivalente à elite nacional. O episódio também apresenta conversas com dirigentes do São José, abordando a recente transformação do clube em uma Sociedade Anônima do Futebol (SAF) e o projeto de construção do centro de treinamento Ninho da Águia.

“Nosso objetivo é mostrar como o futebol vai muito além das quatro linhas. Ele revela histórias, culturas e sentimentos, seja nas grandes metrópoles ou nas cidades do interior”, afirmou a apresentadora.

O programa “Vai, Gabi!” está disponível no canal oficial da N Sports no YouTube (@NSPORTS_OFICIAL), com episódios inéditos lançados todas as quartas-feiras, às 18h.