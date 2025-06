Urban95 fortalece ações pela primeira infância em São José

Com o compromisso de tornar São José dos Campos uma cidade cada vez mais acolhedora e inclusiva para as crianças pequenas e seus cuidadores, o projeto Urban95 segue avançando na rede de ensino municipal. Até o fim do ano, 12 escolas serão contempladas com formações e ações voltadas à valorização da primeira infância, promovendo transformações concretas dentro e fora das salas de aula.

A equipe técnica da Secretaria de Educação e Cidadania recebeu a visita de Silvia Carvalho, coordenadora executiva do Instituto Avisa Lá, e de Lucila Almeida, formadora da mesma instituição. As especialistas vieram conhecer de perto o trabalho desenvolvido em São José e dialogar com as diretoras e coordenadoras pedagógicas das 12 escolas selecionadas para o programa.