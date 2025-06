Carro feito em Taubaté vira personagem de filmes e séries globais

A parceria inédita entre a Volkswagen do Brasil e a Netflix, a primeira na América Latina a contemplar diversas histórias do serviço de streaming em uma única campanha publicitária, é uma megaprodução gravada inteiramente no Brasil.

O Tera, SUV da Volkswagen fabricado exclusivamente em Taubaté, é personagem principal das séries La Casa de Papel, Wandinha, Cobra Kai, The Witcher e do filme Persuasão, no filme publicitário “Chegadas”, criado pela AlmapBBDO e produzido em parceria com o time criativo da Netflix. O valor da campanha não foi revelado.

Como um protagonista em cena, o SUV Tera é transportado para dentro das séries e do filme na campanha publicitária, com cenas 100% gravadas seguindo a autenticidade e universo Netflix, trazendo o novo sucesso da Volkswagen como parte dessas megaproduções.

“O Volkswagen Tera chega do jeito que ele nasceu para ser: protagonista de grandes histórias. E para conectar o lançamento mais importante da Volkswagen do Brasil nos últimos tempos com milhões de pessoas, dos mais variados universos e públicos, de um jeito totalmente novo, autêntico e surpreendente, fizemos uma parceria inédita com a Netflix na primeira campanha multihistórias do serviço de streaming na América Latina”, afirma Livia Kinoshita, diretora de Marketing da Volkswagen do Brasil e Região América do Sul.

“O lançamento do SUVW Tera representa uma das estratégias mais ousadas, inovadoras e criativas da Volkswagen do Brasil. Temos o objetivo de ser uma marca cada vez mais humana e próxima das pessoas; para isso, conectamos o modelo ao entretenimento e ao estilo de vida contemporâneo”, diz Ciro Possobom, presidente e CEO da Volkswagen do Brasil.