Quer emprego? PAT de São José abre 548 vagas na segunda; VEJA

O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de São José dos Campos disponibiliza, na próxima segunda-feira (30), 548 vagas de emprego em diversas áreas e atividades profissionais.

Entre as oportunidades, destacam-se as funções com maior número de postos: Operador de teleatendimento (96 vagas), Operador de teleatendimento - PcD (70), Técnico em eletrotécnica (85), Técnico em instrumentação (85), Pintor (22), Instalador de tubulações (22), Auxiliar de planejamento (16) e Auxiliar de manutenção predial (15).