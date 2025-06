Médica que usou spray de pimenta em criança formou-se no Vale

A médica que foi presa após jogar spray de pimenta contra uma família de três pessoas, incluindo uma criança de dois anos, em uma igreja, formou-se em Medicina na Unitau (Universidade de Taubaté), em 2011. O caso aconteceu no último domingo (22) em catedral de Jundiaí, no interior de São Paulo.

Livia Maria Ponzoni de Abreu, de 41 anos, atua na especialidade de anestesiologia em casos de urgência e atendimentos em clínica médica. Ela recebeu liberdade provisória na segunda-feira (23), mediante o pagamento de fiança estipulada em 20 salários-mínimos (cerca de R$ 30 mil).