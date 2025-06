Taubaté encara o Oeste fora de casa e busca primeira vitória

No momento, o time de Barueri está com 3 pontos em dois jogos, com uma vitória e uma derrota, 50% de aproveitamento. Por sua vez, o Burro da Central ainda não venceu e nem fez gols, mas soma um ponto do 0 a 0 em casa contra o Santo André na rodada passada.

Desta maneira, o Taubaté poderá entrar no G-4 em caso de triunfo fora de casa logo mais. Por outro lado, uma vitória do Oeste deixa o clube do Vale do Paraíba mais longe da briga pelas primeiras colocações.

Esse será o segundo encontro do ano entre os dois times, já que se enfrentaram em Barueri durante a Série A-2 do Campeonato Paulista. Na oportunidade, o Taubaté arrancou empate por 2 a 2, no último lance, quando perdia por 2 a 1 e marcou após falha do goleiro.

E o Burro da Central aposta na melhora da pontaria, já que desperdiçou muitas chances contra o Ramalhão no jogo passado. E o Oeste tenta reagir após perder por 2 a 0 para a Portuguesa Santista, em Santos.

