Defesa Civil realiza simulado de evacuação por enchente no Vale

A Defesa Civil do Estado de São Paulo promove neste sábado (28), a partir das 10h, um simulado de abandono emergencial no município de Monteiro Lobato. A ação será realizada em parceria com a Defesa Civil Municipal, secretarias locais, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Comando de Aviação da PM (helicóptero Águia) e GRAU.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O exercício ocorrerá na rua Ezair Pacheco Menezes, no bairro Jardim Iracema, e tem como objetivo capacitar a população e as equipes de resposta para situações de risco provocadas por enchentes e deslizamentos de terra.