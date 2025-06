Embraer abre 57 vagas de emprego em São José dos Campos; CONCORRA

A Embraer anunciou a abertura de 57 vagas de emprego em sua unidade de São José dos Campos, no Vale do Paraíba. As oportunidades abrangem diferentes áreas e níveis de experiência, posições no banco de talentos, cargos efetivos e vaga exclusiva para pessoas com deficiência (PcD).

Os interessados podem se candidatar através da internet (clique aqui). Prazos para inscrição variam de acordo com a vaga.