Frente fria traz frio e chuva ao Vale; temperatura sobe no sábado

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A Defesa Civil do Estado de São Paulo informou que uma nova frente fria avança sobre o estado nesta sexta-feira (27). Imagens de radar e satélite indicam ocorrência de chuvas fracas e de intensidade moderada em diversas cidades do interior paulista, incluindo as do Vale do Paraíba.

A previsão é que esse cenário persista ao longo do dia, com chuvas leves e temperaturas amenas, com exceção do sul e oeste do estado, onde podem ocorrer temporais isolados durante à tarde, acompanhados de raios e ventos fortes.

Na faixa leste do estado, que inclui o Vale, os termômetros não devem ultrapassar os 20°C.

No fim do dia, a frente fria se desloca em direção ao Rio de Janeiro, com isso as temperaturas devem voltar a subir no sábado em todas as regionais.