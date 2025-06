São José Futsal encara o Dracena em confronto direto pela LNF

Após empatar por 1 a 1 em casa com o Joinville na semana passada, o time da região agora tem um confronto direto na parte de baixo da tabela. Afinal de contas, os dois estão na zona de rebaixamento e ainda não venceram.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O São José Futsal visita o Dracena na noite desta sexta-feira (27), a partir das 19h, no ginásio Alaor Ferrari, em Dracena, pela décima rodada da primeira fase da edição 2025 da LNF (Liga Nacional de Futsal).

No momento, o São José está em 21º lugar, com 4 pontos, somados em quatro empates. E o Dracena é o lanterna, com apena um ponto, e ainda vem de derrota por 5 a 2 fora de casa para o Atlântico, em Erechim (RS).

Além disso, os joseenses estão dois pontos atrás do Joaçaba (SC), primeiro time fora da zona de degola. Desta maneira, a vitória logo mais é fundamental para as pretensões do time na temporada, onde ainda luta contra uma inédita degola para a recém-criada divisão de acesso.

Mesmo assim, sabe que não terá facilidades, já que o adversário de logo mais tem o mesmo pensamento, de tentativa de reação, ainda mais por jogar em casa. Desta maneira, esse compromisso do São José será dos mais tensos.