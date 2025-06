Ganhou na loteria e construiu casa que está abandonada em Caraguá

O imóvel fez parte da vida do professor Álvaro Lorenzetti, que lecionava Português e Literatura na escola estadual Thomaz Ribeiro de Lima, em Caraguatatuba. Ele era considerado culto, inteligente e rigoroso com seus alunos, tendo marcado gerações de estudantes pela qualidade do ensino.

Mesmo com a idade avançada, ele decidiu voltar a estudar e cursar Direito e depois Arquitetura, em razão da paixão que tinha por construções. Álvaro morreu em agosto de 2012, por insuficiência respiratória aguda. Ele foi enterrado no Cemitério Municipal do Indaiá, em Caraguatatuba.

Em meados da década de 70, o professor acertou na loteria federal e com o dinheiro adquiriu o morro que fica no Jardim Forest, no caminho para a Prainha, em Caraguatatuba. Lá, ele construiu uma casa de alto padrão, com características da arquitetura modernista (veja foto abaixo), corrente que marcou o país no século 20. Álvaro foi casado com a médica Ivone Serafim, também já falecida.

Além de educador, ele era considerado um exímio nadador e participava de provas nas décadas de 60 e 70 em mar aberto, entre Ilhabela e Caraguatatuba, que duravam horas (veja foto abaixo -- Álvaro está no centro, cercado por nadadores).