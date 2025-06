São José dos Campos reduz em 91,16% o número de roubo de veículo

QUEDA. Segundo dados da Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP), o número de roubos de veículos caiu 91,16% em comparação entre o primeiro trimestre de 2016, ano anterior à criação do Programa São José Unida, e o mesmo período de 2025. A queda também se reflete em outras modalidades criminosas, como roubos (-79,73%), furtos de veículos (-64,43), furtos (-4,03) e homicídios (-57,89%).

O São José Unida, Programa da Prefeitura de São José dos Campos, já realizou mais de 1.500 ações colaborativas entre as Forças de Segurança e a Guarda Civil Municipal (GCM), desde sua criação, em 2017, contando com o suporte tecnológico do Centro de Segurança e Inteligência (CSI). As ações integradas são fundamentais na redução da criminalidade no município.