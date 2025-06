Estado anuncia R$ 630 mi por ano para saneamento nas cidades

O Governo de São Paulo anunciou que aportará R$ 630 milhões por ano em concessões regionais para apoiar os municípios no cumprimento das metas de universalização do acesso aos serviços de água e esgoto. O subsídio virá por meio do programa UniversalizaSP.

No Vale do Paraíba, 11 cidades aderiram ao programa estadual, cujas premissas das concessões estão sendo apresentadas esta semana às prefeituras. São elas: Aparecida, Areias, Cruzeiro, Cunha, Guaratinguetá, Jacareí, Natividade da Serra, Paraibuna, Piquete, Potim e São José do Barreiro.