Suspeito disse que recebeu R$ 50 para queimar ônibus em Jacareí

Confissão.

Os policiais militares responsáveis pela abordagem confirmaram a confissão informal do suspeito, que teria declarado sua participação e o valor recebido para executar o atentado. Segundo o depoimento de uma das testemunhas, os criminosos afirmaram que a ação era uma retaliação. “A briga deles era com a PM”, teriam dito os autores ao motorista, segundo registrado no BO.

Com base na gravidade dos atos e no risco de fuga, a autoridade policial determinou a prisão em flagrante do suspeito. O delegado também representou pela conversão em prisão preventiva, destacando que os crimes foram cometidos com emprego de arma de fogo, mediante associação criminosa e com a intenção de causar terror social.

A sequência de crimes representou um ataque direto ao transporte público e à ordem social da cidade. Os ônibus das empresas JTU e Valetur foram destruídos, resultando em prejuízos materiais e na interrupção de parte do serviço de transporte coletivo, além de colocar em risco a vida dos motoristas e passageiros.