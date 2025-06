Fernanda Segolin organiza exposição no Vicentina Aranha

A mostra, que mergulha no universo pop do cartoon, apresenta adoráveis personagens caninos em situações que provocam o olhar e convidam à reflexão sobre liberdade, autenticidade e identidade.

Entre os dias 11 de julho e 11 de agosto, os alamedas arborizadas do Parque Vicentina Aranha ganham ainda mais vida com a chegada da exposição “Cores sem Gênero – Dog’s Project”, da talentosa artista visual Fernanda Segolin.

Com curadoria de Francela Carrera e produção da Galeria Poente, assinada por Paulo H. Rosa, a exposição reúne dez telas vibrantes em que o personagem principal — um cãozinho sem definição de gênero — navega por um mundo onde o azul e o rosa deixam de ser limites e se tornam pontes para o autoconhecimento. As cores, tradicionalmente atribuídas de forma binária, são ressignificadas como símbolos de empoderamento, com leveza e senso crítico.

O projeto, viabilizado com apoio do Fundo Municipal de Cultura, traz ainda uma proposta inclusiva com recursos de Libras e audiodescrição, garantindo acessibilidade a todos os visitantes. Segundo Fernanda, a ideia é provocar não só uma discussão sobre gênero, mas também lançar um olhar ácido sobre o consumismo e o desejo por exclusividade que permeia a sociedade atual. “Quero propor uma ruptura com padrões engessados, permitindo que cada um explore sua identidade com liberdade e criatividade”, declara a artista.