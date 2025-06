Homem agride criança de 2 anos em aeroporto; menino está em coma

Um homem identificado como Vladimir Vitkov agrediu violentamente uma criança iraniana de 2 anos no aeroporto de Sheremetyevo, em Moscou, na Rússia. O agressor é um turista que agarrou o menino pelas pernas e o jogou de cabeça no chão. O garoto sofreu lesões na coluna e fratura no crânio e está no hospital, em coma.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A criança havia chegado à Rússia depois que ele e sua mãe fugiram do bombardeio no Irã. Em um vídeo que circula nas redes sociais, é possível ver o agressor, um homem de 31 anos de Belarus, observando atentamente o menino que está ao lado da própria bagagem.