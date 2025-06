Canção Nova espera 12 mil em evento de comunidade do padre Léo

No último sábado (21), na sede da comunidade em São João Batista (SC), foi encerrada a fase diocesana do processo de beatificação de padre Léo, que marcou a Canção Nova com suas pregações e celebrações.

O acampamento será realizado de quinta-feira (26) a sábado (28), com o tema “Santidade é fruto de superação”. Haverá pregações, adoração ao Santíssimo Sacramento, terço da misericórdia e noite oracional, que ocorrerá na sexta, às 21h, com a participação dos seminaristas da Comunidade Bethânia. A noite Mariana será no sábado, também às 21h, no Rincão do Meu Senhor.

Todos os dias haverá missas celebradas no Santuário do Pai das Misericórdias, às 16h, e presididas, respectivamente, pelos padres da Comunidade Bethânia: Lúcio Tardivo, Thiago Santos e Vicente de Paula Neto.

No domingo (29), a Comunidade Bethânia estará presente no “Memorial Pe. Léo”, localizado no estacionamento do Eco Vale Shopping, em Lorena. Ali, na capela Sagrado Coração de Jesus, haverá uma missa às 11h, presidida pelo padre Elinton Costa.