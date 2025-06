Câmara mantém veto a projeto que proibiria nomeação de condenados

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Justificativa

Ao vetar o texto, o prefeito apontou vício de iniciativa do projeto, ou seja, o Legislativo não poderia apresentar proposta que trata de tema de competência exclusiva do Poder Executivo, como este caso de regulamentação de nomeação de servidores.

Votação

Apenas cinco vereadores votaram pela derrubada do veto: Carbonne, Dentinho (PP), Isaac do Carmo (PT), Talita (PSB) e Vivi da Rádio (Republicanos). Com a manutenção do veto, o projeto será arquivado.