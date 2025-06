Sem aviso, simulação de assalto a banco surpreende Caraguatatuba

Uma simulação de assalto a banco realizada pela Polícia Militar na noite desta terça-feira (24) causou surpresa e preocupação entre moradores e comerciantes no centro de Caraguatatuba. A ação, marcada por sons de disparos e intensa movimentação de viaturas, não foi previamente comunicada pela Prefeitura ou pelas forças de segurança, o que gerou confusão entre os que estavam na região.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O exercício fez parte de um treinamento da Força Tática do Litoral Norte com o objetivo de testar a agilidade das equipes em situações de roubo a instituições financeiras e aprimorar procedimentos operacionais.