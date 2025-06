TAUBATÉ: Incêndio de grandes proporções atinge o Parque do Itaim

Um incêndio de grandes proporções atingiu uma área de aproximadamente 50 mil m² no Parque do Itaim, em Taubaté. O combate às chamas mobilizou equipes da Defesa Civil, do Corpo de Bombeiros e de militares do Cavex (Comando de Aviação do Exército), na tarde desta terça-feira (24).

A ocorrência contou com o empenho de 31 profissionais e nove veículos, além de 15 bombas costais e abafadores. Foram utilizados 36 mil litros de água para conter as chamas e impedir que o fogo se alastrasse na vegetação no entorno da área atingida.