Joseense quer ser reconhecido como o ‘maior corno do mundo’

Ele faz sucesso nas redes sociais ao lado da esposa, a também influenciadora Bella Mantovani, de 33 anos, com quem vive uma relação aberta. Ele calcula que mais de 100 homens já se relacionaram sexualmente com a mulher, com o consentimento do casal.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O empresário e influenciador Vagner Macedo, 36 anos, de São José dos Campos, quer ser reconhecido como o “maior corno do mundo” depois de ser chamado de “o maior corno do Brasil”.

“Mandei para eles a solicitação, agora é só esperar. Olha aqui, é o documento que eu recebi do Guinness [World Records]. É uma página que fala de todos os termos, como que funciona, do procedimento, de quais são os requisitos para ter. Inclusive, o número do protocolo está aqui embaixo. Mas enquanto o Guins não me reconhece, o Brasil todo já reconheceu e sabe que eu sou o maior corno do Brasil”, disse Vagner em postagem nas redes sociais.

Ele contou que enviou a documentação ao Livro dos Recordes para ser reconhecido como o “homem com mais traições confirmadas em um relacionamento consentido”, categoria que a instituição chama de “The World’s Most Cuckolded Man” – “O homem mais traído do mundo”.

Segundo Vagner, o Guinness tem até três meses para responder ao pedido do joseense. “Se alguém quiser acompanhar, está tudo lá no site oficial”, disse.

Virando corno.