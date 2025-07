‘SJC será cidade amiga do audiovisual’, diz presidente da FCCR

De lá para cá, a gente tem feito discussões com o setor, tivemos um bom encontro na semana passada com parte do setor. A gente quer dar continuidade a isso, a essa escuta. É importante que o setor dê sugestões. A gente está exatamente no momento de montar o planejamento estratégico da Film Commission e a gente quer montar isso junto com o setor, tanto o setor direto, que são os realizadores audiovisuais da cidade, como o setor indireto também, com essas empresas de apoio.

A gente vai desenvolver um seminário em julho e trazer importantes nomes da área do audiovisual, assim como trazer essa parte formativa também dentro desse seminário. Será realizado em parceria com o governo do Estado, a São Paulo State Film Commission, que é a comissão do Estado de São Paulo recém-criada também. Ela está mapeando as cidades e nós estamos dentro desse mapeamento. Ela vai dar um suporte para que a gente se desenvolva também. Eles estão dando visibilidade para São José dos Campos.

A gente já vem conversando com algumas produtoras de grande porte que querem trabalhar em longas metragens dentro da cidade, utilizando desse catálogo que a gente ofereceu. A gente criou um catálogo com cerca de 30 locações públicas que podem ser utilizadas para produções cinematográficas, sejam elas locais, do estado ou para essas coproduções internacionais. É um avanço a cidade ter esse catálogo digital com locações diversificadas, com paisagens urbanas, paisagens naturais, paisagens icônicas, paisagens históricas. Tudo isso tem aqui dentro de São José dos Campos. Tem São Francisco Xavier, Eugênio de Melo, nos nossos distritos.