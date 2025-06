Incêndio: Taubaté corta contrato e 26 escolas ficam sem adequação

A atual gestão também decidiu suprimir do contrato os lotes 2 (que custaria R$ 3,232 milhões) e 3 (que custaria R$ 3,53 milhões). Com isso, as 26 escolas desses dois lotes não receberão as adequações de segurança.

A reportagem questionou o governo Sérgio sobre a decisão de suprimir do contrato as 26 escolas dos lotes 2 e 3. A atual gestão se limitou a afirmar que "os projetos apresentados serão restruturados contemplando todas as demais unidades", sem informar quando isso será feito.

A Prefeitura não informou quantas escolas tem a rede municipal e quantas dessas unidades têm AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros) ou CLCB (Certificado de Vistoria do Corpo de Bombeiros). O município se limitou a afirmar que "está sendo analisada a situação de cada unidade escolar com relação as medidas de segurança contra incêndio", e que "encontra-se em estudo para futura confecção de um novo edital para contemplar todas as unidades" - novamente sem informar uma previsão de quando isso acontecerá.