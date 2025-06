Adeus, Milene! Morte precoce comove cidade no Vale

A cidade de Lorena, no Vale do Paraíba, se despede de Milene Cristina da Silva Oliveira, moradora do bairro Industrial, que morreu nesta segunda-feira (23). Muito conhecida na cidade, Milene era lembrada pela simpatia, amizade e forte presença na comunidade local.

A informação foi divulgada pelo blog Lorena News, que prestou homenagem à moradora. Segundo a publicação, Milene foi descrita como uma mulher guerreira, que enfrentou dificuldades com coragem, mas que agora “descansa em paz”.