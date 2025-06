Ventania causa problemas no Litoral Norte e derruba árvore

O Corpo de Bombeiros foi acionado na tarde desta segunda-feira (23) para atender uma ocorrência de queda de árvore no bairro Massaguaçu, em Caraguatatuba. O incidente aconteceu na rua Gertrudes Francisco de Jesus, após a região ser atingida por fortes rajadas de vento.

Apesar do susto, a árvore não causou danos estruturais à residência próxima, mas bloqueava completamente a entrada do imóvel, dificultando o acesso do morador.