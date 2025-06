Desenvolve Taubaté: mudança para shopping continua em estudo

Acesso

Caso seja confirmada a transferência de diferentes serviços - como o Balcão de Empregos e o PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) - para o Via Vale Shopping, a Prefeitura de Taubaté estuda implantar "medidas que visam mitigar eventuais dificuldades de acesso para os munícipes, especialmente aqueles em situação de vulnerabilidade social".

Medidas

"Para os cidadãos, estão sendo avaliadas ações como a articulação para o eventual aumento do número de linhas de ônibus que atendam à região, bem como a concessão de estacionamento gratuito por um determinado período. No que se refere aos funcionários, as contrapartidas em análise incluem a oferta de vale-transporte e a possibilidade de condições de alimentação compatíveis com as praticadas para os colaboradores do shopping", informou a Prefeitura à Câmara, em resposta a requerimento do vereador Ariel Katz (PDT).