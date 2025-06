Radares: Taubaté arrecadou R$ 5,3 milhões com multas em 3 meses

Balanço

A Prefeitura de Taubaté arrecadou R$ 5,3 milhões com multas de trânsito aplicadas de janeiro a março desse ano.

Radares

No período, o radar que mais aplicou multas foi um dos equipamentos instalados na Avenida Itália, com 5.439 infrações.