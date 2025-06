Empresário e apaixonado pela mulher: Bruno morre no Vale, aos 29

O amigo Thauan Silva escreveu: “A partida deixa um vazio imenso em nossos corações. Seu esforço e energia contagiavam a todos. Guardaremos com carinho as memórias dos momentos felizes que compartilhamos”.

“Neste momento de dor, quero expressar meus profundos pêsames à família e amigos de Bruno, meu amigo de 20 anos, o cara que me ensinou várias coisas, me ajudou muito. Que a força e a união sejam encontradas para superar essa perda. Que as lembranças alegres sejam um conforto neste momento difícil. A saudade será eterna. Sua partida nos lembra da importância de valorizar cada instante e com cada pessoa. Que sua luz continue meu amigo descanse em paz”, completou.

Gilberto Forato Jr. comentou: “Sinto muito, uma ótima pessoa, um bom garoto. Uma pena. Vai em paz meu amigo”. Simone Menezes escreveu: “Vá em paz Bruno. Deus está de braços abertos esperando por você”.