Paciente espanca e mata colega de quarto dentro de hospital

Um paciente espancou e matou outro dentro de um hospital psiquiátrico na madrugada da última sexta-feira (20), em Maceió (AL).

O agressor, de 26 anos, agrediu e estrangulou outro paciente, de 20 anos, no Hospital Psiquiátrico Portugal Ramalho. O autor do crime foi preso em flagrante e foi levado à delegacia, onde contou o crime em detalhes.