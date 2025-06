Rajada de vento causa tempestade de areia em São José; ASSISTA

Após alerta do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) para a possibilidade de chuvas intensas e queda de temperatura no Vale do Paraíba, fortes ventos atingiram São José dos Campos no começo da tarde desta segunda-feira (23), provocando uma tempestade de areia na cidade.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O registro foi feito em vídeo e mostra o vento conduzindo areia no Jardim Aquarius, na região oeste da cidade, transformando São José num cenário semelhante ao do Oriente Médio, região típica para tempestades de areia.