URGENTE: Explosão deixa criança de 10 anos ferida na região

"Após a criança ligar o microondas, houve uma explosão de gás, que resultou em danos significativos à residência. As janelas de vidro foram quebradas e um incêndio teve início", informou o Corpo de Bombeiros.

O caso aconteceu no bairro Gaivotas, em Caraguatatuba.

A equipe do Corpo de Bombeiros de Caraguatatuba foi acionada para atender à ocorrência.

"Pelo local populares já haviam conseguido conter o incêndio restando a realização de rescaldo pela equipe.

A criança foi atendida no local e transportada pela USA (Unidade de Suporte Avançado) para a Santa Casa, onde recebeu tratamento médico para queimaduras nas pernas e braços", informou a corporação.

Após o atendimento inicial, a equipe do Corpo de Bombeiros realizou uma vistoria no local e garantiu que a residência estivesse segura. O proprietário foi orientado sobre as condições de segurança da propriedade.