Execução de jovem é transmitida por videochamada para líder do CV

Rhayane Sales da Costa, de 23 anos, foi sequestrada, torturada e executada após ser atraída para uma emboscada montada por integrantes do CV (Comando Vermelho), em Mato Grosso. A jovem foi julgada e condenada à morte no chamado “tribunal do crime”, por supostamente integrar o PCC (Primeiro Comando da Capital), facção rival e dominante em São Paulo.

Nove pessoas foram presas em uma operação que se estendeu por quatro cidades, Primavera do Leste, Sorriso, Rondonópolis e Cuiabá. Outros dois mandados foram cumpridos dentro de presídios, onde os líderes da facção, já encarcerados, deram a ordem para o crime.