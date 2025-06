Homem é preso após invadir casa e atirar na ex-mulher, em SJC

Um homem invadiu a casa da ex-mulher em São José dos Campos, atirou nela e em outro homem e foi imobilizado por vizinhos. Ele foi preso em flagrante e encaminhado ao sistema prisional.

A tentativa de feminicídio ocorreu no sábado (21), por volta das 19h15, no bairro Parque Novo Horizonte, na Estrada Municipal Nelson Tavares da Silva, região leste de São José.