Apostas do Vale faturam mais de R$ 225 mil na quina da Mega-Sena

Apostas feitas no Vale do Paraíba faturaram R$ 225,71 mil na quina da Mega-Sena nesse sábado (21), no concurso de número 2.878. As dezenas sorteadas foram: 15 – 16 – 43 – 46 – 47 – 51.

Os bilhetes premiados foram feitos em lotéricas de Campos do Jordão e Pindamonhangaba. Os sortudos têm 90 dias para receber os prêmios.